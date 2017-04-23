Штаб АТО: заяви бойовиків про причетність ЗСУ до підриву патруля ОБСЄ необґрунтовані й провокаційні

У штабі антитерористичної операції відкинули звинувачення бойовиків у причетності підрозділів Збройних сил України до підриву автомобіля спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території Луганської області.

Читайте такожБойовики "ЛНР" опублікували відео з місця підриву автомобіля ОБСЄ на Донбасі

Про це йдеться у заяві прес-центру штабу АТО, оприлюдненій у Facebook.

«Звинувачення керівників ОРДЛО щодо диверсійних дій ЗСУ, внаслідок яких загинув представник СММ ОБСЄ, є безпідставними, носять провокативний характер та мають на меті дискредитацію України», - наголошується у заяві.

Також у штабі спростували заяви представників бойовиків щодо обстрілу Збройними силами України місця підриву автомобіля СММ ОБСЄ.

Читайте такожМЗС: підрив патруля ОБСЄ на окупованій території підтверджує спроби Кремля і бойовиків залякати спостерігачів

«Упродовж доби в зазначеному районі українською стороною СЦКК не зафіксовано жодного випадку порушення режиму «тиші». Відтак, заяви представників ОРЛО щодо обстрілу Збройними силами України місця підриву автомобіля СММ ОБСЄ не відповідають дійсності», - підкреслюється у заяві.

Разом з тим у штабі АТО закликали громадян та представників міжнародних організацій суворо дотримуватися заходів безпеки під час пересування окупованими територіями через велику кількість мінних полів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень.