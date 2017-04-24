Стан поранених внаслідок підриву авто ОБСЄ на Донбасі стабільний, їх виписано з лікарні – Хуг

Стан двох поранених учора внаслідок підриву патруля місії ОБСЄ на Донбасі спостерігачів стабільний, їх вже виписано з лікарні.

Про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Що стосується двох інших членів патруля, які вчора були доправлені до лікарні для подальших медичних оглядів, то можу підтвердити, що їх стан стабільний, і їх вже виписали з лікарні», - заявив він.

«Одна зі спостерігачів, громадянка Німеччини, працює в місії з березня 2015 року, а інший спостерігач, громадянин Чеської Республіки, долучився до місії в січні цього року», - додав Хуг.

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«Їх обох доправлено до Краматорська, і згодом вони прибудуть до Києва для отримання належної подальшої медичної допомоги», - зазначив представник СММ.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке розташоване на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.

У Держдепартаменті США заявили, що шоковані загибеллю американця, і закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб дати можливість ОБСЄ провести повне, прозоре та своєчасне розслідування інциденту.