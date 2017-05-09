У Мар’їнці жінка отримала вогнепальне поранення на власному городі
00:09, 09 травня 2017Війна
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Постраждалу госпіталізовано до лікарні м.Курахове, де медики надали їй допомогу.
Життю жінки нічого не загрожує / фото УНІАН
У Мар’їнці 51-річна жінка отримала вогнепальне поранення на власному городі.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Донецькій області у Facebook.
Постраждалу госпіталізовано до лікарні м.Курахове, де медики надали їй допомогу. Її життю нічого не загрожує.
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Поліцейські з’ясовують всі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.
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