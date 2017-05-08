Бойовики на Донбасі свідомо відкривають вогонь по мирних жителях – українська сторона СЦКК

Бойовики на Донбасі свідомо відкривають вогонь по мирних жителях.

Про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК на сторінці штабу АТО у Facebook.

«Українська сторона СЦКК констатує, що незаконні збройні формування ОРДЛО крім того, що постійно нехтують усіма Мінськими домовленостями застосовуючи заборонене озброєння по позиціям Збройних Сил України, а також по важливим об’єктам інфраструктури, вони свідомо відкривають вогонь по населеним пунктам та мирним жителям порушуючи цим Міжнародне гуманітарне право», – повідомили в штабі.

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Зазначається, що сьогодні, 08 травня, близько 16 години 30 хвилин «без будь-яких докорів сумління бойовики здійснили обстріл в напрямку населеного пункту Мар’їнка, за попередньою інформацією із ста́нкового кулеме́ту Дегтярьова-Шпагіна». В результаті обстрілу по вулиці Жовтнева, 69, вогнепальне поранення м’яких тканин отримала громадянка України. Під час обстеження у Курахівській лікарні було виявлено кулю калібром 12,7-мм на глибині один сантиметр. Потерпілій було надано медичну допомогу та направлено до місця проживання.