Доба в зоні АТО: 53 ворожих обстріли, двоє військовослужбовців загинули

За минулу добу зафіксовано 53 обстрілу позицій Збройних Сил України з боку бойовиків. В результаті двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, шестеро отримали поранення.

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Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібрів 120 і 82 мм сепаратисти обстрілювали українські опорні пункти поблизу Авдіївки та Луганської. З гранатометів різних систем і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по силам АТО в районі Пісків, Новолуганського і Новгородського. Біля Майорска і Верхньоторецького терористи били з озброєння БМП.

На Луганському напрямку пізно ввечері бойовики з автоматичних гранатометів станкових били українським силам в Новозванівці, а біля Валуйського - зі стрілецької зброї.

Найбільша кількість обстрілів бойовики здійснили на Приморському напрямку. Зокрема, на підступах до Маріуполя під вогонь терористів неодноразово потрапили позиції сил АТО поблизу Широкіного, Водяного, Гнутового, Чермалыка, Павлополя. Там бойовики в основному використовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, озброєння БМП. З такого ж озброєння і 82 мм мінометів бойовики вели вогонь по українським підрозділам в районі Мар'їнки. Також біля Маріїнки та Лебединського "працював" снайпер.