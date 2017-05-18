Загострення в зоні АТО: 52 ворожих обстріли, п'ятьох військових поранено

Російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позиції ЗС України. Всього впродовж минулої доби противник 52 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

"Приморський напрямок. Зафіксовано 21 ворожий обстріл. Найгарячішими точками цього напрямку залишаються ділянки в районі населених пунктів Широкине, Павлопіль, Красногорівка та Мар'їнка. Також під вогонь противника потрапили наші опорні пункти в районі Водяного Гнутового, Лебединського, Богданівки, Новотроїцького та Чермалика. Зокрема, із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм бойовики били по опорних пунктах в районі Павлополя", - сказано у повідомленні.

На донецькому напрямку найскладнішою ситуація залишається біля Авдіївки. ЇЇ передмістя та деякі наші позиції південніше бойовики обстрілювали з заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів й озброєння танку. Там же, а також в районі Кодеми, противник застосував 122-мм артилерійські системи.

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Зазначається, що на луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано 13 фактів застосування бойовиками зброї. Зокрема, противник вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів по укріпленнях поблизу Кримського. Вже ввечері бойовики застосували міномети калібру 82 мм в районі Новоолександрівки.

"Біля Новозванівки бандити били з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також з гранатометів різних систем незаконні збройні формування вели вогонь неподалік Троїцького та Лобачево. Впродовж минулої доби 5 військовослужбовців ЗС України зазнали поранень", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки та Красногорівки.