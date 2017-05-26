Бойовики вночі обстріляли контрольний пост "Мар’їнка" - ДПСУ
09:49, 26 травня 2017Війна
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Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що розташований на тимчасово непідконтрольній українській владі території.
REUTERS
Бойовики минулої ночі обстріляли контрольний пост «Мар’їнка».
Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України, о 23.05 терористи відкрили вогонь з мінометів і вели його майже півгодини.
Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що розташований на тимчасово непідконтрольній українській владі території.
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«Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту «Мар’їнка» не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає», - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
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