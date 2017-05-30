День в АТО: двоє бійців поранені, один загинув - штаб

Станом на шосту вечора вівторка обстановка в зоні АТО залишається напруженою, втім цілком контрольованою ЗС України. З початку доби проросійські бандформування 16 разів відкривали вогонь по українських воїнах. Зокрема, чотири рази бойовики використовували заборонене Мінськими угодами артилерійське озброєння. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.Читайте такожВранці бойовики обстріляли підприємство в Новолуганському із забороненої зброї – СЦКК"З початку доби внаслідок бойових дій підрозділи сил АТО зазнали втрат. На жаль, один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень", - повідомили у штабі.

Найбільше порушень режиму тиші зафіксовано на Приморському напрямку. "Розпочалась доба ворожим обстрілом опорних пунктів сил АТО в районі н.п. Новотроїцьке, під час якого бандформування застосували ствольну артилерію калібру 122 мм, 120-мм міномети та озброєння БМП. Пізніше бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та гранатометів по наших укріпленнях неподалік Березового та Чермалика", - йдеться у повідомленні.

Під ворожий вогонь з великокаліберних кулеметів сьогодні також потрапили позиції поблизу Красногорівки, Мар'їнки та Богданівки.

На Донецькому напрямку найбільш кричущим фактом порушення умов незастосування зброї з боку бойовиків сьогодні став обстріл позицій сил АТО, які розташовані біля селища Новолуганське, що на Світлодарській дузі. Там окупанти випустили по одному з наших опорних пунктів понад два десятки 120-мм мін. Від цього обстрілу постраждала й інфраструктура місцевого сільгосппідприємства. У штабі пояснюють, що зокрема, було пошкоджено дві свиноферми, на одній з них виникла пожежа. На щастя, ніхто з працівників господарства не постраждав.

Окрім того, впродовж сьогоднішнього дня бойовики не припили чинити збройні провокації у південному та східному передмістях Авдіївки. Били там з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. А з околиць тимчасово окупованої Горлівки проросійські озброєні банди вели вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону у районі селища Зайцеве, з озброєння БМП та ручних протитанкових гранатометів.

У штабі відзначають, що на Луганському напрямку ситуація відносно стабілізувалась. Бойовики вчинили лише одну збройну провокацію. Сталось це поблизу Кримського. Обстріл бандити здійснювали з мінометів калібру 82 мм.