У прокуратурі повідомили, скільки правоохоронців і військових відповіли за факти незаконного позбавлення волі на Донбасі

Представники організації Українська Гельсінська спілка представили доповідь про затримання та катування людей у зоні збройного конфлікту на Донбасі українськими підрозділами, повідомляє Громадське.

Зазначається, що злочини вчинялися протягом 2014-2015 року, але свідчення жертв вдалося отримати значно пізніше.

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«У 2014—2015 була досить поширена практика затримання людей — на якихось загальних підставах і дуже неконкретні. Затримувались і особи, які не мали жодного стосунку до політичних подій. З 23 осіб до 19 застосовувались тортури. Йдеться про побиття і імітацію розстрілів», — заявив представник центру документування Української Гельсінської спілки з прав людини Андрій Гладун.

Він також зазначив, що були випадки, коли затриманих осіб використовували як живий щит.

«Ми закликаємо розслідувати ці випадки, ми на початку 2017 року направили запити до ГПУ», — сказав він.

У прокуратурі відповіли, що від початку бойових дій до грудня 2016 за фактами незаконного позбавлення волі було притягнуто 45 правоохоронців і 2 військових.

Гладун зазначив, що факти щодо катування генпрокуратура взагалі не збирає, як виявилось.