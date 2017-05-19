СБУ є найбільшим порушником прав людини, де завдають катувань - правозахисники

Служба безпеки України є найбільшим порушником прав людини та структурою, співробітники якої завдають катувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві за результатами доповіді з дотримання прав людини в Україні у 2016 році, яка підготовлена Українською Гельсинською спілкою з прав людини, заявив голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

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“Служба безпеки сьогодні є найбільшим порушником прав людини. Саме на СБУ найбільше (приблизно половина) скарг на катування, ненадання доступу до адвокатів, затримання без рішення судів... Національна поліція значно дисциплінованіша в цій сфері, ніж СБУ”, - сказав Захаров.

За словами правозахисника, попри спростування, які лунають з боку СБУ, в її структурі всупереч закону продовжують існувати ізолятори тимчасового тримання.

“Жодної реакції на звинувачення від неї (СБУ), на жаль, не звучало”, - заявив Захаров.

Нагадаємо, минулого року делегація підкомітету ООН з питань запобігання катуванням звинуватила Україну у відмові у повному доступі до місць позбавлення волі.

Члени підкомітету були змушені перервати свою поїздку Україною, оскільки їм відмовили в доступі до деяких місць позбавлення волі або тимчасового утримання людей під вартою, підпорядкованих Службі безпеки України.

Зокрема, 26 травня СБУ не допустила місію підкомітету ООН з попередження катувань у свої управління в Маріуполі і Краматорську через присутність у її складі росіянина.