Бойовики обстріляли Мар'їнку з мінометів: поранені двоє цивільних

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Національної поліції - начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Читайте такожУ Дніпрі 20-річний боєць прийшов до тями після семи діб без свідомості"В Мар'їнці близько 16.20 під час обстрілу з мінометів бойовиками міста, район вул.Прокоф'єва, осколкові поранення отримали дівчина, 1997 р.н., та чоловік, 1946 р.н", - повідомив Аброськін.

Він пояснив, що в момент обстрілу дівчина йшла вулицею, а чоловік проїжджав на велосипеді. Обох постраждалих доставили до Курахівської лікарні.