Бойовики обстріляли Мар'їнку з мінометів: поранені двоє цивільних
18:31, 02 червня 2017Війна
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Обоє постраждалих отримали осколкові поранення.
Обстріли Мар'їнки / ілюстрація: Росомаха
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Національної поліції - начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
Читайте такожУ Дніпрі 20-річний боєць прийшов до тями після семи діб без свідомості"В Мар'їнці близько 16.20 під час обстрілу з мінометів бойовиками міста, район вул.Прокоф'єва, осколкові поранення отримали дівчина, 1997 р.н., та чоловік, 1946 р.н", - повідомив Аброськін.
Він пояснив, що в момент обстрілу дівчина йшла вулицею, а чоловік проїжджав на велосипеді. Обох постраждалих доставили до Курахівської лікарні.
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