У ДПСУ прокоментували повідомлення про переміщення російської техніки на кордоні (відео)

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян прокоментував інформацію, яка нещодавно з'явилася в іноземних ЗМІ щодо концентрації російських танків на українському кордоні, передає 5 канал.

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"Якщо говорити про ту ділянку кордону, яку ми контролюємо, то ми не спостерігаємо безпосереднього зосередження військової техніки у безпосередній близькості від кордону, але у нас є інформація про певні пересування підрозділів російських ЗС на більш віддалених відстанях, у тилових районах. Обмінюємося цією інформацією із Міністерством оборони для її аналізу та подальшого врахування в організації служби і охорони кордону", - повідомив Слободян.

Що стосується ділянки Ростовської області, то там також є інформація, за словами речника ДПСУ, про те, що здійснюються певні переміщення військової техніки.

"Зокрема, передислоковується 8-ма армія. Цю інформацію ми також відслідковуємо і аналізуємо в оперативно-службовій діяльності", - додав він.

Раніше Reuters повідомляв, що у Ростовській області, поблизу кордону із Україною, помічені десятки російських танків. В описі під відео агентства зазначається, що очевидець бачив десятки сучасних танків, які прибувають на залізничний вокзал в Покровському, що на півдні Ростовської області.