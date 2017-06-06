До Дніпра у тяжкому стані доставили чотирьох бійців АТО (відео)
21:06, 06 червня 2017Війна
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Чотирьох бійців з АТО у тяжкому стані доправили за вихідні до Дніпра.
Четырех бойцов с АТО в тяжелом состоянии доставили на выходных в Днепр
Усі вони - в реанімації обласної лікарні Мечникова. У трьох мінно-вибухові поранення живота та кінцівок. Ще в одного - складна травма голови.
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Втім, медики кажуть: є надія, що всі вони повернуться до повноцінного життя.
Як повідомляв штаб АТО, російсько-окупаційні війська суттєво активізувались на Луганському напрямку у зоні проведення антитерористичної операції. З початку доби внаслідок бойових дій четверо українських воїнів зазнали поранень.
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