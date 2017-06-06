Ситуація на Донбасі загострилася: є поранені серед ЗСУ (відео)

Російсько-окупаційні війська суттєво активізувались на Луганському напрямку у зоні проведення антитерористичної операції. Як повідомляться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, оперативна обстановка у зоні АТО залишається складною.

"Сьогодні російсько-терористичні бандформування 46 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Все частіше бойовики застосовують заборонені Мінськими угодами зразки озброєння. Зокрема, суттєве загострення відмічається на Луганському напрямку", - сказано у повідомленні.

Так, на Луганському напрямку проросійські бандформування значно активізувалися впродовж останніх 24 годин. Зокрема, українських воїнів, які тримають оборону на підступах до Кримського та Новотошківського, загарбники обстрілювали зі ствольної артилерії калібру 122 та 152 мм, а також мінометів. На початку доби під ворожий вогонь зі 120-мм мінометів потрапили позиції ЗСУ поблизу Трьохізбенки. У районі Новоолександрівки окупанти застосовували 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Біля Новозванівки бойовики відкривали вогонь в бік укріплень сил АТО озброєння БМП.

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На Приморському напрямку найнапруженіша ситуація склалася в районі Чермалика, де по опорних пунктах ЗСУ противник неодноразово відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, а під вечір застосував РСЗВ "Град". Також неспокійно було поблизу Водяного, де бойовики били з гранатометів та стрілецької зброї. Українських захисників неподалік Гнутового обстрілював ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку НЗФ продовжують обстрілювати оборонні укріплення сил АТО у передмісті Авдіївки з піхотного озброєння, подекуди - з мінометів калібру 82 мм. З таких самих мінометів бандити били північно-східніше, в районі Верхньоторецького та Зайцевого. Поблизу Новгородського противник обстрілював опорні пункти українських бійців зі стрілецької зброї. А неподалік Троїцького застосовував великокаліберні кулемети.

З початку доби внаслідок бойових дій четверо українських воїнів зазнали поранень.