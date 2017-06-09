У "ДНР" від бажаючих покинути лави бойовиків вимагають відшкодувати витрати на утримання - ІС

Від бойовиків на Донбасі, які хочуть розірвати контракт, вимагають відшкодувати витрати на їхню підготовку і утримання.

Про це повідомив народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«У штабі «1-го АК ДНР» вживають безпрецедентних заходів із підтримки чисельності та ступеня укомплектованості підлеглих частин та підрозділів на хоча б мінімально можливому рівні. Здійснюються заходи щодо утримання бойовиків на «військовій службі» і запобігання розірванню «контрактів». Зокрема, за вказівкою штабу «корпусу» командування підрозділів вимагає від бажаючих розірвати «контракт» бойовиків «відшкодувати витрати» «ДНР» на їхню підготовку та утримання; в окремих підрозділах - аж до «відшкодування витрат» на продовольче і речове забезпечення, і навіть на зброю і боєприпаси», - написав він.

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Тимчук також зазначив, що частіше подібні вимоги висуваються «військовослужбовцям» із числа місцевих жителів, рідше - до російських найманців, що викликає додаткове обурення місцевих бойовиків.