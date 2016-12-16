Адміністрація "ДНР" пообіцяла виділити житло у Єнакієвому близько 600 найманцям із Чечні - ІС

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

За її даними, командування незаконних збройних формувань найманців з РФ, сформованих з бойовиків із Чечні, намагається «легалізувати» підлеглий особовий склад на окупованих територіях Донецької області.

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«Зокрема, проведено переговори командирів бойовиків з «представником адміністрації глави ДНР» Афендіковим (колишній «мер» Дебальцевого), який пообіцяв забезпечити видачу «паспортів ДНР» та інших документів, а також вирішити проблему виділення постійного житла в особисте володіння для чеченських бойовиків в Єнакієвому (близько 600 осіб)», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними ІС, у "ЛНР" складають списки проукраїнськи налаштованих громадян.