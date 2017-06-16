ГПУ викрила схему фінансування "ДНР"

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Нацполіції, припинено багатомільйонне виведення коштів готівкою на користь представників так званої «Донецької народної республіки». Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожГіркін закликає бойовиків на Донбасі "валити" до Росії (фото)"Слідчими та оперативними співробітниками установлено низку підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, які за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб, що у подальшому великими сумами знімалися в банківських установах України мешканцями ОРДЛО", сказано у повідомленні.

Також вона повідомила, що за останніх 2 місяці в такий спосіб переведено в готівку та виведено понад 116 млн. грн.

"На черговій спробі зняття 5 млн. грн. незаконну схему припинено. При цьому затримано мешканця Донецька грузинської національності, у якого виявлено паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в Києві, а також документи з відтисками печаток терористичної організації, у тому числі її «правоохоронних органів», - зазначила Сарган.