На Донеччині восьмий день поспіль без водопостачання залишається Олександрівка, без газу - Авдіївка

11:30, 18 червня 2017
Війна
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Водопостачання Олександрівки планують відновити до кінця сьогоднішнього дня.

Ремонт газопроводу не можуть розпочати через небезпеку для працівників / Фото УНІАН

На Донеччині восьмий день поспіль без водопостачання залишається смт. Олександрівка, без газопостачання – жителі Авдіївки.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, станом на ранок 18 червня до централізованого водопостачання підключено усі населені пункти 5 районів, крім смт. Олександрівка, які 10 червня залишились без води внаслідок обстрілів бойовиків.

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Здійснюється заповнення системи та резервних резервуарів водою. До кінця доби 18 червня планується відновити водопостачання.

Водночас жителі Авдіївки з 7 червня залишаються без газопостачання.

Ремонтні роботи підземного газопроводу (діаметр 273 мм), пошкодженого в результаті бойових дій, не проводились у зв’язку з небезпекою для працівників.

Як повідомлялося, 10 червня внаслідок бойових дій у Ясинуватському районі на непідконтрольній території було пошкоджено дві високовольтні лінії електропередач та трансформаторна підстанція, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону, яка забезпечує водою чотири фільтрувальні станції. Без централізованого водопостачання залишилося 72 населених пункти (388 тис. осіб) у 5 районах Донецької області (Покровський, Селидовський, Волноваський, Добропільський, Мар’їнський) та смт. Олександрівка.

Як повідомляв УНІАН, бойовики вчора ввечері обстріляли житловий сектор селища Бердянське.

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Теги: #водопостачання Донбасу#газопостачання Авдіївки