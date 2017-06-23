На Донбасі минулого тижня загинули четверо цивільних - місія ОБСЄ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що минулого тижня на Донбасі загинули четверо цивільних осіб, ще четверо зазнали поранень. Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг заявив сьогодні на брифінгу по скайп-зв’язку у Києві.

«З огляду на обстріли це неминуче призводить до жертв серед цивільного населення», - повідомив він.

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«Минулого тижня четверо осіб загинули ще четверо дістали поранення внаслідок обстрілів», - зауважив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі згідно з доповіддю Моніторингової місії ООН з прав людини, в період з 16 лютого по 15 травня 2017 року загинули 36 цивільних осіб, ще 157 зазнали поранень.