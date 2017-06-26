СБУ відкидає заяви бойовиків про підготовку провокації проти спостерігачів ОБСЄ

У Службі безпеки України спростовують заяви представників терористичних організацій «ЛНР/ДНР» щодо підготовки українськими спецслужбами акції проти спостерігачів ОБСЄ на адміністративному кордоні з АР Крим.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, відомство не займається провокаціями.

"За оперативною інформацією, у районі Красноперекопська у повній готовності знаходиться знімальна група російського пропагандистського каналу Life. Тому не виключено, що подібні фейкові заяви бойовиків – це підготовка до чергових провокацій проти представників міжнародної організації", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 20 червня озброєний бойовик «ДНР» в окупованій Ясинуватій намагався напасти на спостерігачів СММ ОБСЄ, які перебували в автомобілях. Коли одна з машин поїхала, озброєний чоловік стріляв у повітря, а також по автомобілю, але не влучив.

23 червня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що бойовики протягом попереднього тижня 13 разів обмежували пересування місії.

Крім того, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, розташованого на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.