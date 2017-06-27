Вбитий у Києві полковник розвідки був командиром групи спецназу, яка звільняла Донецький аеропорт - Матіос

Полковник ГУР, якого підірвали у машині 27 червня, керував групою спецназу, яка звільняла Донецький аеропорт. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає ТСН.

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За його словами, він був першим "кіборгом" та бойовим офіцером. Матіос розповів, що проведена нарада під головування глави держави Петра Порошенка, розслідуванням терористичного акту керує сам Матіос. За його словами, терористичний акт був виконаний висококваліфікованими спеціалістами.

Сила закладеного в машину вибухового присторою була така, що на відстані 50 метрів на висоті першого поверху були знайдені частини тіла загиблого.

Наразі для убезпечення витоку інформації всі слідчі проходять поліграф.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Солом'янська та Олексіївська сьогодні, 27 червня, вранці вибухнув автомобіль «Мерседес», загинув водій. Подія кваліфіковали як теракт. У прес-службі Міноборони повідомили, що в результаті вибуху загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Максим Шаповал. Також повідомлялося, що проводив розвідувальні операції у глибокому тилу бойовиків і займався охороною вбитого депутата Держдуми РФ Вороненкова.