Вбитий у Києві полковник ГУР працював над доказами агресії РФ: перемога в Гаазі досягнута завдяки його роботі

Полковник ГУ розвідки міністерства оборони України Максим Шаповал, якого підірвали в машині 27 червня, був командиром підрозділу глибинної розвідки і забезпечував докази причетності Росії до збройної агресії проти України. Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах пише LB.ua.

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«Це завдяки йому Україна обґрунтувала свою позицію в Гаазі про причетність Росії до збройної агресії, а перед цим надала всі такі задокументовані факти дипломатичними каналами та каналами обміну розвідувальною інформацією з розвідувальними органами союзників», - сказав співрозмовник видання.

За словами джерела, Максим Шаповал безпосередньо брав участь не тільки в плануванні, але й у проведенні розвідувальних рейдів в глибокий тил окупованих територій.

«Унікальність розвідувальних операцій полягала в тому, що застосовувалися засоби документування російських окупаційних військ, їх переміщень, наявності сучасних зразків систем РЕБ та засобів ураження. В тому числі в такому вигляді, щоб це могло служити безумовним доказом збройної агресії Росії проти України, особливо в застосуванні штатних БТРГ і новітніх систем ураження, які виробляються тільки в Росії», - сказав він.

Також повідомляється, що окремі розвідувальні операції стосувалися своєчасного оповіщення про розгортання російської артилерії, у тому числі далекобійної, а це значно знижувало втрати серед українських військових і мирного населення.

«Максима знищили вороги демонстративно, в тому числі як елемент залякування і як елемент інформаційної операції з дискредитації найвідданіших синів України», - вважає співрозмовник видання.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Солом'янська та Олексіївська сьогодні, 27 червня, вранці вибухнув автомобіль «Мерседес», загинув водій. Подія кваліфіковали як теракт.

У прес-службі Міноборони повідомили, що в результаті вибуху загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Максим Шаповал. Також повідомлялося, що він займався охороною вбитого депутата Держдуми РФ Вороненкова.