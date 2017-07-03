Боєприпаси, сухпайки і ліки: біля Кам’янки знайшли військове спорядження з РФ (фото)

Російська сторона продовжує всебічне забезпечення проросійських найманців на Донбасі. Чергові докази цього штаб АТО оприлюднив на сторінці у соцмережі "Фейсбук".

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"Всі намагання російських окупантів посунути лінію фронту в районі Кам’янки зазнали невдачі. Наразі ситуація повністю контрольована українськими військовими зі складу сил Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей", - підкреслили у штабі.

"Нещодавно, під час проведення заходів з обстеження та зачистки даної місцевості військовослужбовцями одного з підрозділів було виявлено залишки боєприпасів, сухих пайків, медикаментів та військове спорядження російського виробництва", - сказано у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що наприкінці минулого тижня бойовики влаштували двогодинну "вогняну зливу" по українських позиціях біля Кам’янки - обстріл мав небувалу інтенсивність.