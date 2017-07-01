"Вогняна злива": військові показали наслідки жахливого обстрілу біля Кам’янки (відео)
10:48, 01 липня 2017Війна
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Ворог влаштував обстріл надзвичайної інтенсивності із забороненої мінськими угодами зброї.
Вирви від снарядів / фото facebook.com/ato.news
По захисниках українських позицій в районі Кам’янки, що на Донецькому напрямку, терористи випустили сотні великокаліберних снарядів за дві години. Про обстріл надзвичайної інтенсивності йдеться у сюжеті Військового телебачення.
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«За дві години лягло понад сто снарядів калібром 120-мм, 82-мм тут уже не рахують. Працював танк і ствольна артилерія. Інтенсивність була вражаюча. На це ми намагаємось лише за наказом і адекватно відповідати тим озброєнням, яке вписується у рамки Мінських домовленостей», - розповідає боєць із цієї позиції.
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