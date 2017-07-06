Вбивство на Донбасі контрактниці Морозової: підозрюваного заарештовано (відео)

Військова прокуратура не розглядала версію загибелі 23-річної контрактниці Надії Морозової від обстрілу. Про це розповів прокурор Андрій Жоган, який від початку займається цією справою, передає ТСН.

Слідство розглядало три версії загибелі військової: самогубство, умисне вбивство та необережне поводження зі зброєю. Проте, вивчивши всі обставини, версію самогубства відкинули. Про те, що смерть спричинило необорежне поводження зі зброєю, говорять і свідки.

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"Встановлено, що один зі співслужбовців Морозової, порушуючи правила поводження зі зброєю, спричинив смерть громадянки Морозової. У ході розслідування кримінального провадження, цій особі висунуто підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 414 ч.2 кримінальна відповідальність за яке передбачає до 10 років позбавлення волі. Також обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту у військовій частині. Це молодий чоловік віком 20 років. Перевіряється версія щодо умисного вбивства Морозової", - повідомив військовий прокурор Андрій Жоган.

Раніше повідомлялось, що Надія Морозова загинула 26 червня. Першою версією її загибелі називали ворожий обстріл під Волновахою. Проте ТСН стало відомо, що у її загибелі підозрюють співслужбовця. Д