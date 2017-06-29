У зоні АТО загинула 23-річна жінка-воїн із Одеської області (відео)

У зоні проведення антитерористичної операції загинула 23-річна жінка-воїн із Окнянского району Одеської області Надія Морозова.

Як повідомили УНІАН в Окнянській районній адміністрації, Морозова загинула цього тижня під час так званого «хлібного перемир'я».

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«Під час виконання бойового завдання героїчно загинула наша землячка - Надія Морозова. Жителька селища Окни в зоні проведення АТО мужньо і відважно захищала нашу Батьківщину від терористів. Під час ворожого обстрілу дістала поранення, несумісні з життям», - йдеться в повідомленні.

У неї залишилися син і батьки.

Як зазначив голова Окнянської РДА Олександр Безіменко, Морозова «поклала голову на вівтар» неоголошеної війни.

«Загинула донька, мати, подруга, ніжна, тендітна дівчина, яка зважилася приміряти чоловічу роботу по своєму плечу і з гідністю виконала військовий обов'язок, виконала його до кінця», - сказав Безіменко.