РФ нарощує мілітаризацію Донбасу і доукомплектовує окупаційні "корпуси" - Генштаб

Начальник Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктор Муженко заявляє, що РФ продовжує мілітаризацію Донбасу та доукомплектовує окупаційні «армійські корпуси». Про це він повідомив під час спільного засідання воєнно-наукової ради ЗСУ та Національної академії наук.

Читайте такожМуженко назвав кількість регулярних військ РФ в окупованих Криму і на Донбасі«Мілітаризація РФ тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей шляхом розгортання та підтримки повноцінних військових угруповань. На теперішній час на окупованій територіях Донецької та Луганської областей створені та розгорнуті 1-й та 2-й «армійські корпуси», чисельність понад 30 тис. осіб, управління якими здійснюється новоствореною 8-ю загальновійськовою армією Південного військового округу РФ», - заявив він.

«Проводяться заходи з доукомплектування цих формувань особовим складом», - зауважив глава Генштабу.