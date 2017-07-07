РФ нарощує мілітаризацію Донбасу і доукомплектовує окупаційні "корпуси" - Генштаб
Керує "корпусами" загальновійськова армія Південного військового округу РФ.
Начальник Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктор Муженко заявляє, що РФ продовжує мілітаризацію Донбасу та доукомплектовує окупаційні «армійські корпуси». Про це він повідомив під час спільного засідання воєнно-наукової ради ЗСУ та Національної академії наук.
Читайте такожМуженко назвав кількість регулярних військ РФ в окупованих Криму і на Донбасі«Мілітаризація РФ тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей шляхом розгортання та підтримки повноцінних військових угруповань. На теперішній час на окупованій територіях Донецької та Луганської областей створені та розгорнуті 1-й та 2-й «армійські корпуси», чисельність понад 30 тис. осіб, управління якими здійснюється новоствореною 8-ю загальновійськовою армією Південного військового округу РФ», - заявив він.
«Проводяться заходи з доукомплектування цих формувань особовим складом», - зауважив глава Генштабу.