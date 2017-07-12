Окупанти масово використовують тактичні безпілотники- Тимчук

Російські окупаційні війська на Донбасі масово використовують тактичні безпілотні літальні апарати, посилено моніторячи тактичну зону на кількох ділянках і напрямках.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Противник знову масово використовує тактичні БПЛА (переважно - адаптовані цивільні коптери), посилено моніторячи тактичну зону одразу на кількох ділянках і напрямках», - написав він.

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За словами Тимчука, для обстрілів позицій Збройних сил України та цивільних об'єктів окупанти у переважній кількості випадків використовують автоматичне стрілецьке озброєння, включаючи великокаліберні кулемети, а також ручні і станкові гранатомети, у двох випадках - зенітні установки і в одному випадку - БМП-2. «Використання важкого озброєння (120-міліметровий міномет) зафіксовано в одному випадку (з-за селища Ясне (район Докучаєвська), з двох рознесених вогневих позицій двічі відкривали вогонь з 82-міліметрових мінометів, у ході цих обстрілів було зафіксовано принаймні 5 ударів з 120-міліметрового міномета)», - зазначив Тимчук.