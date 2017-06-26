До Донецька прибули російські снайпери - Тимчук
10:00, 26 червня 2017Війна
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В районі Донецька відзначається збільшення наявності найманців із Росії.
REUTERS
В Олександрівці (західна околиця Донецька) і районі Трудівські (Петровський район Донецька) зафіксовано прибуття груп снайперів із РФ.
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"За зовнішніми ознаками - якути або буряти", - написав Тимчук.
За його словами, загалом відзначається збільшення наявності в цьому районі найманців із РФ на тлі зменшення кількості місцевих бойовиків (вказаний район - зона відповідальності підрозділів «100-й омсбр 1-го АК ДНР»).
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