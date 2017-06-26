До Донецька прибули російські снайпери - Тимчук

В Олександрівці (західна околиця Донецька) і районі Трудівські (Петровський район Донецька) зафіксовано прибуття груп снайперів із РФ.

Читайте такожРосійські снайпери на Донбасі влаштовують засідки і відкривають прицільний вогонь Про це написав координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"За зовнішніми ознаками - якути або буряти", - написав Тимчук.

За його словами, загалом відзначається збільшення наявності в цьому районі найманців із РФ на тлі зменшення кількості місцевих бойовиків (вказаний район - зона відповідальності підрозділів «100-й омсбр 1-го АК ДНР»).