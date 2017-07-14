Дейдей отримав поранення в районі Авдіївської промзони - Сарган

За інформацією Донецької обласної прокуратури, народний депутат Євген Дейдей отримав поранення.

Читайте такожСправа нардепа Дейдея фактично зайшла в глухий кут – САППро це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

"Наразі його доставлять до Красноармійського військового госпіталю. Подія сталася в районі Авдіївської промзони. Наразі це вся інформація", - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея, в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн (ч. 3 ст. 168-2 Кримінального кодексу).

3 липня регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

11 липня Верховна Рада відмовилася надати згоду на позбавлення Дейдея депутатської недоторканності.