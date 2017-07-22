Кількість жертв серед цивільного населення Донбасу зросла в півтора раза - Хуг

Кількість жертв серед цивільного населення на Донбасі зросла порівняно з минулим роком у півтора раза.

Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг у Донецьку на брифінгу, відеозапис якого розміщено на сторінці СММ у Facebook.

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«За період із початку цього року й до сьогоднішнього дня нами було зафіксовано й підтверджено понад 320 жертв серед мирного населення. 59 осіб було вбито й понад 260 - поранено. Порівняно з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення на 50%», - сказав Хуг.

За його словами, лише в районі Донецька за останні два тижні було підтверджено 10 випадків жертв серед цивільного населення.

«Ми продовжуємо підтверджувати такі випадки, приміром, сьогодні ми отримали інформацію про такий інцидент у Ясинуватій» - сказав Хуг і закликав сторони дійти згоди з метою стабілізації ситуації.

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