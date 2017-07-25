По полудню відновиться постачання води з ДФС по обидва боки лінії зіткнення - штаб АТО

По полудню відновиться постачання питної води з Донецької фільтрувальної станції споживачам по обидва боки лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що 25-го липня близько 5:30 після відновлення електропостачання було знову запущено Донецьку фільтрувальну станцію. Близько 12.00, після налаштування усіх агрегатів, станція вийде на штатний режим роботи, і питна вода піде до споживачів по обидва боки від лінії розмежування сторін", - йдеться у повідомленні.

У штабі нагадали, що ввечері 22-го липня ДФС була знеструмлена та вкотре припинила роботу внаслідок обстрілу з боку контрольованих Росією бойовиків.

Читайте такожЗапуск роботи Донецької фільтрувальної станції запланований на сьогодні – ДСНС

"Завдяки зусиллям української сторони СЦКК та співробітників СММ ОБСЄ ремонтно-відновлювальні роботи на основній лінії живлення, яка і досі є єдиним джерелом електропостачання станції, були проведені в найкоротші строки. Якщо проаналізувати, скільки разів з початку збройного протистояння на Донбасі ДФС припиняла свою роботу внаслідок обстрілів з боку НЗФ ОРДО і які це мало наслідки, цілком зрозуміло, що вона є одним з найбільш уразливих критичних об’єктів цивільної інфраструктури регіону. Кожна її зупинка на термін більше чотирьох діб, залишає без води, щонайменше 400 тис. людей з обох сторін лінії зіткнення", - зазначили в прес-центрі.

Наголошується, що нинішня ситуація навколо ДФС наочно демонструє, що керівництво ОРДО продовжує цинічно ігнорувати інтереси цивільного населення по обидва боки лінії розмежування та прагне подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі.