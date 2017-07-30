У штабі АТО заявляють про відносне затишшя у зоні бойових дій: два обстріли за день

Сьогодні у зоні АТО відмічається зменшення інтенсивності збройних провокацій з боку російсько-терористичних угруповань. Як йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 30 липня, з опівночі до 18-ї години противник двічі порушив перемир’я.

Так, близько 16-ї години бойовики зі стрілецької зброї відкрили вогонь по опорному пункту Збройних сил України в районі Мар’їнки, що на Маріупольському напрямку. Внаслідок цього обстрілу один український військовий отримав кульове поранення. На Донецькому напрямку терористи з гранатомету били по українських укріпленнях у Зайцевому.

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«Незважаючи на відносне затишшя, сили АТО знаходяться на позиціях у повній бойовій готовності. Адже нерідко у темну пору доби незаконні збройні формування підступно активізують свою активність», - наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН,у Криму випустили на свободу бойовика "ДНР", обвинуваченого у вбивстві 16-річного хлопця на Донбасі. Мова йде про Вадима Погодине, екс-командира батальйону "Керч".