Війна на Донбасі триватиме недовго - глава Нацгвардії

Командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Юрій Аллеров вважає, що війна на Донбасі триватиме недовго.

"Ви знаєте, у мене таке відчуття, що війна триватиме недовго", - розповів він в інтерв'ю "Апострофу".

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Аллеров заявив, що війна може припинитися завдяки тому, що будуть знайдені дієві важелі впливу на Путіна або його просто не стане. Він нагадав, що після смерті Гітлера закінчилася війна, а сама Німеччина обрала інший шлях розвитку, перетворившись на процвітаючу країну Європи. У СРСР відбулося практично те ж саме: Сталін помер, почалася "відлига".

"Росія також після краху СРСР пережила свій період "відлиги" – в часи Єльцина. І є надія, що другого Путіна там зараз не буде", - зазначив командувач Нацгвардією.

Разом з тим, Аллеров наголосив, що, незалежно від політичних змін у країні Національна гвардія буде розвивати свій потенціал, підвищувати професіоналізм і боєздатність для захисту держави.

Раніше командувач армії США в Європі Бен Ходжес заявив, що вважає малоймовірним повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України.