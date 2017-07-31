Командувач армії США в Європі оцінив ймовірність вторгнення РФ до Центральної України

Командувач армії США в Європі Бен Ходжес розповів про загрозу вторгнення РФ до України. В інтерв'ю Цензор.НЕТ він заявив, що вважає такий сценарій малоймовірним.

"Як на мене, це зараз малоймовірно. Але люди хвилюються, тому що дії росіян непрозорі. Там немає ЗМІ, ніхто не знає, що вони роблять, вони загрозливо говорять про гонку ядерних озброєнь. Вони відтворили ударні формування, такі як 1-а гвардійська танкова армія. Вони дуже активно модернізують свою армію. Тому східні європейці, включаючи українців, хвилюються через російську військову силу", - зазначив він.

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На думку Ходжеса, повномасштабне вторгнення РФ до України виключить будь-які нормальні відносини Москви із Заходом і США.

"Я не думаю, що це ймовірно, бо навіщо їм масштабне вторгнення зараз? Яка мета?", - додав він.

Раніше колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Стрєлков у ході дебатів з російським опозиціонером Олексієм Навальним заявив, що організував вторгнення на Донбас у 2014 році на гроші з окупованого Росією Криму.