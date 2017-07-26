Між "ДНР" і "ЛНР" назріває новий конфлікт, розвідка дізналася причину

В умовах зменшення обсягів фінансування РФ так званих "народних республік" спостерігається зростання протиріч між ватажками "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомили в Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

У відповідь на одноосібне проголошення Захарченком "Малоросії", Плотницький розпочав збір матеріалів щодо розкрадання російських фінансових надходжень "керівництвом" "ДНР".

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"Зокрема, за вказівкою Плотницького "міністерством державної безпеки "ЛНР" формується доказова база корупційних діянь у "державних установах "ДНР" для подальшої передачі російським кураторам", - розповіли у розвідці.

При цьому основа доказової бази - факти розкрадання ресурсів "програми гумдопомоги населенню", яка фінансується РФ.

"За зібраною т.зв. "ЛНР" інформацією, більшу частину коштів було викрадено представниками "ДНР" під виглядом виплат соціальної допомоги "особам-привидам", у тому числі ветеранам Другої світової війни з використанням документів та бази даних українських соціальних служб, захоплених у 2014 році", - додали у ГУР.

Раніше волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук повідомляв, що терористичні формування "Луганська народна республіка" і "Донецька народна республіка" давно ведуть між собою війну, тому про "Малоросію" й не може йтися.