Увечері бойовики отримали асиметричну відповідь на обстріли позицій сил АТО – штаб

Минула доба у районі проведення АТО завершилась певним зменшенням активності російсько-окупаційних угруповань.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, на відміну від попередніх днів противник не застосовував озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів. Проте до повної тиші на Донбасі ще дуже далеко.

Так, ввечері і вночі, бойовики 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, великокаліберних кулеметів, гранатометів по наших позиціях на підступах до Авдіївки. З цієї ж зброї бандити тричі били по шахті Бутівка. Також, наприкінці доби, під обстріли незаконних збройних формувань потрапили сили АТО в Опитному та Пісках. А близько 22 години, внаслідок обстрілу нашого опорного пункту у селищі Луганське, один український військовий отримав поранення.

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На Маріупольському напрямку було більш спокійно. Проте і тут ворог зі стрілецької зброї невдало намагався спровокувати українських захисників неподалік Широкиного та Водяного.

На Луганському напрямку, близько 19 години бандити випустили щонайменше 12 мін калібру 82 міліметри по нашому опорному пункту у Кримському. Внаслідок цього обстрілу ще двоє бійців отримали поранення.

Також варто відзначити, що вчора практично на кожну вогневу провокацію ворога сили АТО відкривали щільний вогонь у відповідь. Суворо дотримуючись Мінських домовленостей, українські військові вкотре довели ворогу, що на кожен обстріл позицій сил АТО бандити отримують асиметричну відповідь, яка нерідко множиться удвічі.

Загалом за минулу добу бандформування 31 раз порушили перемир’я. Троє українських воїнів отримали бойові поранення. Втрати противника уточнюються.