Командири зазвичай забороняють користуватись "мобільними" в зоні АТО – Генштаб

Командири підрозділів Збройних Сил України, зазвичай, забороняють користуватись мобільними телефонами в зоні проведення АТО, щоб зберегти здоров’я та життя підлеглих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник військ зв'язку ЗСУ - начальник Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Володимир Рапко на брифінгу в Києві.

«Ми внесли зміни до статуту ЗСУ і врешті-решт, щоб не порушувати права людини, ми дозволили командиру в залежності від ситуації самому приймати рішення - можна чи не можна користуватися мобільним телефоном (в зоні АТО – УНІАН)», - зазначив він.

«Можна користуватися, якщо підходити до цього з розумом, але, на жаль, усіх випадків не передбачити, тому, як правило, командири забороняють (користуватися мобільними телефонами в зоні АТО – УІНАН) для того, щоб зберегти здоров’я та життя людей», - зазначив Рапко.

Крім того, зауважив він, з будь-якого місця та з будь-якого телефону в зоні АТО безкоштовно можна набрати будь-який міський чи міжміський номер телефону.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 143 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України» (№ 2531).

За дане рішення проголосувало 244 із 354народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Законом передбачено, що порядок зберігання і користування особистими фотоапаратами, магнітофонами, радіоприймачами, мобільними телефонами, іншими засобами мобільного зв’язку та передачі інформації, комп’ютерною та іншою побутовою радіоелектронною технікою для військовослужбовців, які виконують обов’язки військової служби, встановлює командир військової частини.

Закон спрямовано на посилення контролю за витоком інформації, зокрема з районів проведення антитерористичної операції, протидію технічній розвідці, забезпечення належного рівня захищеності інформації, що циркулює в мережах систем зв'язку силових структур і правоохоронних органів держави, шляхом впорядкування використання мобільних телефонів та інших засобів мобільного зв'язку і передачі інформації військовослужбовців у мирний час, у районах проведення АТО, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії.