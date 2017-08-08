Росія на кордоні з Україною формує угрупування наступального характеру – Генштаб

На українсько-російському кордоні створюються певні військові угруповання, які за своєю організаційною структурою, а також за озброєнням, яке є у них, мають ознаки наступального характеру.

Про це повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко в інтерв'ю LIGA.net.

«На кордоні ми говоримо про три новостворені дивізії. Це 144-а мотострілецька дивізія, 3-тя мотострілецька дивізія і 150-а мотострілецька дивізія. Їх формування почалося в минулому році. Це ті частини, які розташовані безпосередньо на кордоні. Плюс кілька бригад. Крім того, вже сформовано управління 8-ї загальновійськової армії (м.Новочеркаськ) Південного військового округу Російської Федерації (штаб у Ростові-на-Дону)», - сказав він.

Як наголосив Муженко, це означає, що на українсько-російському кордоні створюються певні військові угруповання.

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«І, на жаль, за своєю організаційною структурою, а також за озброєнням, яке у них є, вони мають ознаки наступального характеру», - зазначив він.

«Поки що ми не бачимо створення настільки потужних угруповань, які дали б Російській Федерації змогу, умовно кажучи, завтра чи післязавтра почати масштабні наступальні дії. Але само їх переформатування і нова система управління свідчать про те, що, дійсно, існує можливість ведення певних наступальних дій», - наголосив головнокомандувач.

За словами Муженка, наскільки цей наступ буде широкомасштабним - складно говорити: «Ми розглядаємо і аналізуємо різні варіанти розвитку ситуації: від дій на певних напрямках до повномасштабного вторгнення. Виходячи з цього, ведеться підготовка Збройних сил України - підвищуються навички особового складу, відбувається доукомплектування технікою і її відновлення, створюються угруповання, які могли б адекватно реагувати на загрози, які вже існують чи потенційно можуть з'явитися найближчим часом щодо України».