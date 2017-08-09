Бойовики активізувалися на Луганському напрямку: били з мінометів та озброєння БМП

Сьогоднішній день у районі проведення АТО відзначився активізацією російсько-окупаційних угруповань на Луганському напрямку. Як повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook, з початку доби лише тут зафіксовано 7 випадків застосування ворогом зброї.

Так, вночі, бойовики тричі обстрілювали позиції ЗСУ в районі Новозванівки з мінометів калібру 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, злочинці тричі били по українських укріпленнях неподалік Новоолександрівки, а на підступах до селища Новотошківське працював ворожий гранатомет.

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«Сьогодні на кожен обстріл ворога українські військові оперативно відповідали прицільним вогнем», - йдеться у повідомленні.

«Варто додати, що на територіях, не підконтрольних українській владі, російське окупаційне командування розпочало процес поділу бойовиків за принципом «благонадійності», - додали в прем-центрі.

За даними штабу, ватажки бандформувань складають списки осіб, які побували у полоні, мають судимість або родичів в Україні. У подальшому з цих осіб планується створення передових підрозділів, які фактично стануть «розхідним матеріалом». Окремі ж командири бойовиків за хабарі пропонують «підчистити» біографію злочинців.

Як повідомляв УНІАН, за добу в зоні АТО загинули троє бійців ВСУ, дев'ять поранені.