З вересня військовим підвищать доплати за участь в АТО

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ, яким збільшено доплати військовослужбовцям Збройних сил України за участь в антитерористичній операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

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«Відповідно до наказу, доплата особовому складу, який виконує завдання на першій лінії оборони, збільшено до 10 тис. грн на місяць. На другій лінії – до 4,5 тис. грн. Ці виплати військовослужбовці отримуватимуть, починаючи з вересня поточного року», - повідомив він.

Крім того, за словами речника Міноборони, рішенням міністра на 15-20% підвищено грошове утримання рядового , сержантського та старшинського складу високомобільних десантних військ та морської піхоти.