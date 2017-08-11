В зоні АТО з початку доби вже поранено двох військовослужбовців
09:58, 11 серпня 2017Війна
149 0
За минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я.
З початку доби в зоні АТО зафіксовано три обстрілу / УНІАН
З початку доби в зоні АТО вже поранено двох військовослужбовців і зафіксовано три обстріли. Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Анатолій Стельмах в ефірі «112 Україна».
«З початку доби ситуація дещо загострилася, ми уже маємо три випадки порушення перемир'я. Зокрема, це населені пункти Кримське, Новоолександрівка та Авдіївка. Вже в даний час ми маємо двох поранених військовослужбовців», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я, в результаті обстрілу один український військовий отримав поранення, один загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter