В зоні АТО з початку доби вже поранено двох військовослужбовців

З початку доби в зоні АТО вже поранено двох військовослужбовців і зафіксовано три обстріли. Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Анатолій Стельмах в ефірі «112 Україна».

«З початку доби ситуація дещо загострилася, ми уже маємо три випадки порушення перемир'я. Зокрема, це населені пункти Кримське, Новоолександрівка та Авдіївка. Вже в даний час ми маємо двох поранених військовослужбовців», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я, в результаті обстрілу один український військовий отримав поранення, один загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски.