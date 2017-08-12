Бойовики обстріляли з гранатометів контрольний пост "Мар'їнка"

Російсько-терористичні війська 11 серпня близько 22:00 почали обстріл з підствольних гранатометів і стрілецької зброї контрольного поста "Мар'їнка" на дорожньому коридорі "Донецьк-Курахове". Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

Обстріл позицій, де прикордонники несуть службу разом з військовослужбовцями ЗСУ, тривав більше години.

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Вогонь незаконні збройні формування вели з боку н. п. Олександрівка, що на непідконтрольної території. Ніхто з українських захисників не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російські окупанти 20 разів порушили режим тиші. В результаті бойових дій троє українських військовослужбовців були поранені, ще троє отримали бойові травми, один загинув, підірвавшись на міні.