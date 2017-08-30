Турчинов розповів про оборонний бюджет-2018: становитиме не менше 5% ВВП

Оборонний бюджет України у 2018 році становитиме не менше 5% валового внутрішнього продукту, а загальне фінансування повинне бути на рівні не менше 162,7 млрд грн. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки та оборони України.

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Як сказано в повідомленні, під керівництвом секретаря РНБО Олександра Турчинова відбулось обговорення оборонного бюджету на 2018 рік.

В обговоренні взяли участь перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Олександр Данилюк, міністр оборони Степан Полторак, голова Служби безпеки України Василь Грицак, керівники Національної гвардії, Національної поліції, розвідувальних органів та інших силових структур країни.

За словами Турчинова, формування оборонного бюджету відбувається відповідно до Стратегії національної безпеки України «і буде не менше 5% від валового внутрішнього продукту». «Ця позиція стає вже аксіомою для бюджетної політики нашої держави», - наголосив Турчинов.

Він підкреслив, що оборонний бюджет наступного року буде відрізнятися реалізмом, «де кожна запланована копійка має реальне наповнення».

«Окрім того, відмінністю цього бюджету буде те, що основне його фінансування відбуватиметься із загального фонду, який буде складатися на рівні 156,4 млрд грн. Спеціальний фонд формуватиметься виключно на підставі пропозицій силових міністерств та відомств і складатиме близько 6,3 млрд грн, тобто загальне фінансування повинне бути не менше 162,7 млрд грн», - наголосив секретар РНБО.

За словами Турчинова, при плануванні бюджету необхідно чітко врахувати питання збільшення грошового забезпечення українських військовослужбовців. «В першу чергу, це стосується значного підвищення посадових окладів і окладів за військове звання», - додав він.

Окрім того, під час наради було обговорене питання розвитку оборонної промисловості України. За словами секретаря РНБО, необхідно значно підвищити ефективність роботи українських оборонних підприємств. «Нам необхідна найсучасніша зброя, і ми повинні розраховувати в цьому питанні, в першу чергу, на свої сили. Тому необхідно забезпечити фінансування запровадження новітніх технологій та модернізації провідних оборонних підприємств», - наголосив Турчинов.

Він додав, що в Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України передбачено таке фінансування на рівні 0,5% від ВВП. «Оборонний бюджет повинен забезпечити фінансування пріоритетних завдань, зміцнення обороноздатності та безпеки країни», - заявив Турчинов.

Він зауважив, що після уточнення показників оборонного бюджету вони будуть затверджені на засіданні РНБОУ, яке має відбутись на початку вересня поточного року.