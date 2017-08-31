Експерт розповіла, як війна на Донбасі впливає на демографічну ситуацію

Війна на Донбасі не так сильно впливає на показники смертності по країні, як на народжуваність. Про це в інтерв'ю виданню "Новое время" розповіла директор Інституту демографії і соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

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"Це цинічно говорити, але кількість загиблих на війні на загальні показники смертності в країні не впливає. Я зовсім не хочу сказати, що загибель сотень військових і мирних громадян України не завдає непоправного збитку. Кожна смерть — трагедія. Але масштаби того, що відбувається на Донбасі практично не змінюють загальні показники смертності в країні. А от показники народжуваності змінюють, і сильно", - розповіла соціолог.

Елла Лібанова пояснила, що люди, котрі залишилися без житла, потрапили в дикі умови, неминуче відкладають народження дітей або взагалі відмовляються від народження другої чи третьої дитини.

Повний текст інтерв'ю з Еллою Лібановою читайте у свіжому номері журналу "Новое время".