КПВВ на Донбасі змінюють графік роботи та переходять на зимовий режим

Контрольно-пропускні пункти на Донбасі змінюють графік та переходять на зимовий режим роботи, йдеться у сюжеті ТСН.

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Зокрема, згідно із графіком лінію розмежування можна перетинати від шостої ранку до восьмої вечора. Уже від завтра, з 1 вересня, КПВВ відкриватимуться з 7-ї і працюватимуть лише до 18-ї.

Зміни впроваджують у першу чергу заради безпеки громадян.

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія посилює прикордонний контроль на кордоні з окупованою частиною Луганської області. Про це повідомив народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook. «Росія посилює прикордонний контроль на автомобільних пунктах пропуску на неконтрольованій Україною ділянці держкордону в Луганській області («ЛНР»)», - заявив він.