Росія посилює контроль на кордоні з окупованою частиною Луганщини - ІС

Росія посилює прикордонний контроль на кордоні з окупованою частиною Луганської області.

Про це повідомив народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«Росія посилює прикордонний контроль на автомобільних пунктах пропуску на неконтрольованій Україною ділянці держкордону в Луганській області («ЛНР»)», - заявив він.

За словами Тимчука, при перетинанні громадянами російського ПП «Гуково» їх паспортні дані вносяться у відповідну комп'ютерну базу Прикордонної служби ФСБ РФ. При цьому, залежно від наявної інформації про особу, стосовно даної особи здійснюється спрощений, звичайний або посилений прикордонний і митний контроль.

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«Така практика створює значні черги при спробах громадян окупованих територій виїхати на територію РФ, що викликає їхнє невдоволення», - заявив нардеп.

Разом з тим, за даними Тимчука, згідно з досягнутими домовленостями між прикордонною службою РФ і «прикордонною службою ЛНР», для громадян «республіки», які зобов'язуються на території Росії не залишати межі Ростовської області, оформлення страхового полісу на легковий автомобіль не є обов'язковим.