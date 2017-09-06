У серпні лінію зіткнення з окупованим Донбасом перетнули майже 1,2 мільйона осіб

У серпні лінію зіткнення в районі проведення АТО на Донбасі перетнули майже 1,2 мільйони осіб. Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ).

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"Протягом серпня лінію зіткнення на сході України в обох напрямках перетнули 1 млн 188 тис. осіб. З них 922 тис. – через контрольні пункти в’їзду/виїзду в Донецькій області і 265,8 тис. – в Луганській", - йдеться у повідомленні.

У МінТОТ зауважили, що проти липня зафіксовано збільшення загальної кількості перетинів у Донецькій області на 2,3%, у Луганській – на 12%. Загалом зростання зафіксовано на 4,3%.

При цьому зазначається, що з контрольованої території на тимчасово непідконтрольну виїхали 583 тис. осіб, у зворотньому напрямку – 605 тис. осіб.

У відомстві наголосили, що найбільше навантаження зафіксовано на контрольному пункті в'їзду-виїзду «Мар’їнка» – 290,9 тис. осіб. КПВВ «Станиця Луганська» перетнули 265,8 тис. осіб, КПВВ «Майорське» – 263 тис. осіб, КПВВ «Новотроїцьке» – 244,8 тис. осіб, КПВВ «Гнутове» – 123 тис. осіб.

У МінТОТ додали, що на тимчасово непідконтрольні території було доставлено 130 тонн гуманітарних вантажів наданих міжнародними організаціями, з них 10 тонн - продукти харчування і 120 тонн – будівельні матеріали.