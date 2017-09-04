У серпні порівняно з липнем кількість перетинів адмінмежі з окупованим Кримом збільшилась на 11%

У серпні адміністративну межу з окупованим Російською Федерацією Кримом перетнули 359 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ).

«Впродовж серпня адміністративну межу з окупованим Кримом в обох напрямках перетнули 359 тис. осіб. З них 193,5 тис. – виїхали на територію півострова, 165,8 – в’їхали на материкову Україну. Порівняно з липнем, кількість перетинів збільшилась на 11%», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що найбільше людей перетнули адміністративну межу через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чонгар» – 182,4 тис. осіб. Також, 136 тис. осіб перетнули адмінмежу через КПВВ «Каланчак» і ще 40,8 тис. осіб – через КПВВ «Чаплинка».

За словами першого заступника міністра Юсуфа Куркчі, збільшення потоку людей в літній період можна пояснити, зокрема, сезоном відпусток та канікулами у навчальних закладах.

«У багатьох людей в Україні є власність на території окупованого Криму і природньо, що маючи відпустку, люди хочуть перевірити в якому стані ця власність перебуває. Крім того, саме під час канікул у липні-серпні студенти, які навчаються на материковій частині України, їдуть додому, а напередодні навчального року – повертаються на материк», – зауважив Куркчі.

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При цьому, за його словами, досі залишаються нереалізованими розроблені МінТОТ у співпраці з Мінінфраструктури проекти з покращення умов перетину КПВВ для громадян України.

«Насправді, рух через КПВВ є стабільним і немала кількість людей, які перетинають адмінмежу, є свідченням зв’язку наших громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, з материковою Україною. Держава зі свого боку має підтримувати і зміцнювати цей зв’язок шляхом створення більш комфортних умов перетину КПВВ, наближення Центрів надання адміністративних послуг до адмінмежі та іншими заходами», – додав Куркчі.

Раніше повідомлялося, що потік громадян, які їдуть до окупованого Росією Криму з материкової частини України, поступово знижується.