Ситуація в зоні АТО: бойовики сьогодні 16 разів обстріляли українських військових

На Донбасі сьогодні російсько-окупаційні війська 16 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. Як повідомляється в повідомленні прес-центру штабу антитерористичної операції за станом на 18:00, сьогодні обстановка в зоні проведення АТО дещо стабілізувалася.

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"Незаконні збройні формування не застосовували міномети та інше важке озброєння, а основна активність ворога фіксувалася в декількох точках в зоні АТО", - йдеться в повідомленні.

Найбільше обстрілу позицій Збройних сил України з півночі було зафіксовано на Приморському напрямку, зокрема поблизу селища Водяне, де бойовики 6 разів застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також двічі російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї за українським укріпленнях на підступах до Зайцевого та Старогнатівки.

З цієї ж зброї ворог днем кілька раз обстріляв сили АТО в Авдіївській промзоні і біля Зайцевого на Донецькому напрямку.

"У випадках прямої загрози наші військові кілька разів застосовували зброю у відповідь", - зазначили в штабі.